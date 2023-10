E no 5 de Outubro, Moedas surpreendeu com o 25 de Novembro

Para além das celebrações anuais do 25 de Abril, a Câmara de Lisboa passará a ter, a partir do próximo ano, "sempre uma grande iniciativa para celebrar o 25 de Novembro", anunciou o presidente da autarquia, Carlos Moedas, no seu discurso nas celebrações do 5 de Outubro, esta quinta-feira, na Praça do Município.