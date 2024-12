"É o nascimento de uma nação, o restabelecimento da dignidade e o escrever da História". Primeira sexta-feira de oração na Síria celebrada em festa

Na primeira sexta-feira de orações, depois da queda de Bashar al-Assad, os festejos na Síria são em massa. Centenas de milhares de pessoas ocupam a praça principal de Damasco e gritam pela liberdade, depois de décadas de ditadura. No discurso durante as orações, o primeiro-ministro interino apelou à união do povo sírio e prometeu reescrever a história.