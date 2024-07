É para evacuar tudo. Israel prepara-se para nova ofensiva em Gaza

Nove meses depois do início da guerra, Israel ordenou à população palestiniana que abandone novamente toda a cidade de Gaza e se dirija para o sul do território. Vários tanques israelitas avançaram em direção ao quartel-general da agência das Nações Unidas para os Refugiados Palestinianos. As IDFalegam que as instalações estão a ser usadas por combatentes do Hamas e da Jihad Islâmica.