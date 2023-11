"É por aqui que temos de ir". Decreto-lei terá sido preparado consoante interesses da Start Campus

Nas escutas da Operação Influencer aparece um outro nome, para além do primeiro-ministro: João Tiago Silveira, ex-secretário de Estado da Justiça.

Era ele que estava a preparar um decreto-lei para simplificar o licenciamento no âmbito do urbanismo, ordenamento do território e indústria.

Só que este diploma terá sido montado de acordo com os interesses da Start Campus dentro do próprio Governo pelo ministro João Galamba e por João Tiago Silveira.

Segundo o Ministério Público, Galamba pediu à Start Campus que lhe enviasse as normas que poderiam beneficiar um data center.

Terá sido então criado um esquema que os próprios arguidos admitem, nas escutas, "que é muito malandro, mas que é por aí que têm de ir".