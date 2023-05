“É preocupante, foram números bastante superiores aos do ano passado”. Operação Páscoa terminou com 15 mortos

O major Pedro Ares, da GNR, esteve, esta quarta-feira, no Novo Dia da CNN Portugal. Em análise, estiveram os números trágicos da operação Páscoa. Durante o período de fiscalização redobrada, 15 pessoas morreram nas estradas nacionais, mais 10 do que no ano passado. No entanto, Pedro Ares realça que seis das vítimas mortais são referentes a apenas dois acidentes.