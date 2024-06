"É um espaço da cidade do Porto": Rui Moreira acusa ADPL de criar o "caos" por querer cancelar licenças da feira da Ribeira

Os feirantes e vendedores ambulantes que se encontram junto ao Cais da Ribeira do Porto poderão estar em risco de ser retirados do local onde há décadas fazem negócio. Tudo porque a Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo pediu o cancelamento das licenças. O presidente da câmara do Porto já garantiu que a feira vai continuar.