"É um retrato que nos envergonha". Falta de dinheiro e maus hábitos acentuam crise da saúde oral em Portugal

Barómetro da Ordem dos Médicos Dentistas revela que 1 milhão de portugueses não visitou o dentista em 2024, com 300 mil a apontarem que não o fizeram por falta de recursos financeiros. O estudo mostra que 98% dos inquiridos pedem acesso via SNS com comparticipação. O bastonário de Ordem dos Médicos Dentistas Miguel Pavão alerta para as consequências nefastas do desinvestimento "indiscutível" na saúde oral.