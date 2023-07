Nem só as greves paralisam a justiça. Em Setúbal, 11 de 12 funcionários do tribunal da família e menores estão de baixa médica. Há novecentos despachos urgentes por cumprir e todos correm o risco de ficar na prateleira com o início das férias judiciais.

Advogados falam em caos e numa "situação de emergência nacional".