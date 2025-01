"É uma situação muito estranha": carro que se despistou com bombeiros de Odemira já apresentava anomalias

A viatura que se despistou com os bombeiros de Odemira, provocando um morto e quatro feridos, já apresentava anomalias. O veículo iria ser vistoriado na próxima segunda-feira para saber se os problemas comprometiam a segurança do veículo. Além disso, viaturas com as mesmas características foram entregues a outras corporações de bombeiros, com as mesmas falhas detectadas.