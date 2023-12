“É uma situação pessoal muito desagradável”. Marcelo admite “desilusão” com o filho no caso das gémeas

O Presidente da República admite que está desiludido com o filho. Em causa está a polémica em torno do tratamento das gémeas luso-brasileiras e a reunião pedida ao antigo secretário de Estado da Saúde para falar sobre o assunto, um encontro que foi revelado pela TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

As palavras de Marcelo Rebelo de Sousa foram ditas este domingo, na já tradicional visita ao Barreiro. O Presidente da República coloca todas as responsabilidades do lado do filho e diz que a nível pessoal a situação é muito desagradável, principalmente nesta época de natal.