Eis que o líder da bancada parlamentar avança um nome surpreendente para a Presidência

A menos de um ano e meio das eleições presidenciais, o Partido Socialista (PS) confirma que apresentará um candidato próprio, embora ainda não revele nomes. No PCP, Paulo Raimundo não exclui a possibilidade de se candidatar. Por outro lado, na direita, o líder parlamentar do PSD mencionou Leonor Beleza como uma potencial candidata a Belém. A corrida presidencial começa a ganhar forma com estas movimentações estratégicas.