El Salvador disponível para receber criminosos dos EUA

As primeiras duas semanas confirmam que Donald Trump decidiu exercer a presidência como um arrogante homem de negócios, em que ameaça tudo para depois parecer que cede, procurando entretanto obter alguma vantagem, seja em que área for. E não tem corrido mal, já que o presidente de El Salvador ofereceu-se para receber nas prisões do país criminosos perigosos detidos nos Estados Unidos.