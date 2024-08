"Ela segurava a minha mão, dizia que ia morrer". Marido da grávida das Caldas da Rainha quebra silêncio: foram os seguranças que deram indicações

O marido da grávida das Caldas da Rainha quebrou o silêncio. Recorde-se que a mulher ficou uma hora à espera de ser atendida no hospital com uma hemorragia intensa resultado de um aborto espontâneo e com o feto num saco. Shesley Souza diz que foram os seguranças a informá-lo de que as urgências para grávidas estavam encerradas e a indicar que ligasse para o 112. O homem, de nacionalidade brasileira, conta ainda que a mulher, grávida de quatro meses, está muito abalada para falar do que se passou.