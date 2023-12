"Ele é que sabe tudo". Diretor de Neuropediatria do Santa Maria diz que diretor clínico é a "chave" do caso das gémeas

O diretor do serviço de Neuropediatria do Hospital de Santa Maria já entregou à Inspeção-Geral de Atividades em Saúde os emails trocados com o Presidente da República, incluindo aquele onde alertava para a intervenção do filho de Marcelo Rebelo de Sousa no caso das gémeas.

Em entrevista à TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Levy Gomes revela que foi o diretor clínico do Santa Maria, Luís Pinheiro, o interlocutor das pressões externas que acabaram por levar ao tratamento preferencial das gémeas.