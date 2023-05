Eleições decisivas e uma novidade em Portugal. Global com Paulo Portas

Semana de eleições decisivas em vários países. Espanha, Turquia e Grécia foram a votos, com os resultados a revelarem o reforço da posição de alguns dos candidatos, como aconteceu com o PP espanhol ou com o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Um dos temas abordados por Paulo Portas na sua rubrica Global, do Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

O comentador passou ainda os olhos pela complicada gestão do teto da dívida dos Estados Unidos, uma decisão portuguesa sobre a China e a guerra que continua na Ucrânia.