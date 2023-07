Yolanda Díaz, líder do Sumar, foi a última dos quatro principais candidatos às eleições legislativas espanholas a dirigir-se às urnas, em Madrid.

De acordo com as sondagens, o Sumar persegue o Vox em quarto lugar com cerca de 12,5% dos votos.

À saída, a candidata do Sumar fez um apelo aos espanhóis para que exerçam o direito ao voto.