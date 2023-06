Eleições primárias EUA: "Entre o trumpismo e o trumpismo sem trump é onde está a maioria do eleitorado"

As eleições primárias do Partido Republicado já estão a dar que falar. De candidatos que usam o ex-Presidente Donald Trump como um alvo a abater até ao seu ex-vice-presidente Mike Pence, que é visto como um traidor pelos apoiantes de Trump, são várias as estratégias políticas em curso. Luís Costa Ribas, correspondente da CNN Portugal nos Estados Unidos, analisa

Mas já temos algumas certezas: Trump está em primeiro lugar na corrida, com 66% de intenção de voto e que é "entre o trumpismo e o trumpismo sem trump é onde está a maioria do eleitorado".