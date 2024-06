Eletricidade nunca esteve tão barata mas o preço baixo não chega ao consumidor

As tarifas de acesso às redes que pagamos nas faturas de eletricidade vão aumentar a partir deste mês. Entidade Reguladora da Saúde quer evitar um crescimento de 878 milhões de euros no défice tarifário que os consumidores vão ter de pagar no futuro. Mas por absurdo que pareça, a eletricidade nunca esteve tão barata para as empresas comercializadoras. Perceba nesta reportagem porque é que a baixa de preços não chega ao bolso dos consumidores.