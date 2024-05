O cabeça de lista da AD Sebastião Bugalho é lembrado de uma entrevista que deu em 2016, em que disse que "o maior inimigo da Europa é a União Europeia".

O candidato afirma que não era antieuropeísta e justifica a sua posição de há oito anos com o Brexit, a resposta à crise dos refugiados e as declarações do então presidente do Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, sobre os países do sul do continente.