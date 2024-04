"Em democracia quem dá mandatos de confiança são os portugueses": Paulo Portas na íntegra

No seu espaço semanal de comentário no Jornal Nacional da TVI, Paulo Portas faz algo que é "unusual" e responde a Pedro Passos Coelho, que referiu esta semana numa entrevista, que durante o Governo de aliança PSD-CDS, a troika não confiava em Portas. Mas "em democracia quem dá mandatos de confiança são os portugueses", disse Portas.

O pacote de ajuda dos EUA à Ucrânia, a guerra no Médio Oriente e as eleições norte-americanas e as eleições na Índia estão também entre os temas abordados no "Global" desta semana.