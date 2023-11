Em Israel há ainda quem tente recuperar do 7 de outubro. Uri e Yonathan, pai e filho, são dois sobreviventes e contam a sua luta

E com os nossos olhos postos na tragédia que se vive na Faixa de Gaza, é importante não esquecer que em Israel também há famílias que tentam recuperar, neste caso, dos ataques terroristas do Hamas. Nic Robertson, da CNN Internacional está em Eilat, Israel, e falou com dois sobreviventes, que nos dão novas perspectivas sobre como é que foram vividos esses ataques.