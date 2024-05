A cirurgia de urgência do hospital de Mirandela, que serve o sul de Bragança, está encerrada desde outubro do ano passado. A alternativa passou a ser a capital do distrito, a 60 quilómetros.

Esta quarta-feira, a autarquia local voltou a manifestar preocupação com esta situação e revelou que há novas movimentações para apelar à reabertura do serviço.