Em nome do bem-estar de toda a população e do normal funcionamento das urgências, ouça e veja estas recomendações

Nesta altura do ano espera-se um aumento das infeções respiratórias e a consequente corrida às urgências - mas há muita gente a recorrer desnecessariamente às urgências, acabando por entupi-las. Para evitar isso, a especialista em medicina interna Ana Isabel Pedroso dá recomendações fundamentais em nome do bem-estar de todos mas também para que as urgências possam operar devidamente