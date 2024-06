Em resposta ao acordo entre Moscovo e Pyongyang, Coreia do Sul pondera dar armas à Ucrânia

A Coreia do Sul anunciou que poderá fornecer armas à Ucrânia. O Governo de Seul tinha recusado essa possibilidade até agora, mas a assinatura de um acordo de defesa mútua entre a Rússia e a Coreia do Norte na quarta-feira fez com que mudasse de opinião. Vladimir Putin formalizou essa aliança em Pyongyang e posteriormente viajou para o Vietnam, onde procura reforçar os laços com aquele país asiático.