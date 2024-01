Sem qualquer cedência, e na véspera da reunião com o secretário-geral do PS, as forças de segurança vão manter a onda de protestos para as próximas semanas.

Para a manifestação de quarta-feira, no Porto, polícias, militares e guardas prisionais prometem uma mobilização novamente histórica.

Nesta última madrugada, uma centena polícias dormiu ao relento nas escadarias da Assembleia da República.