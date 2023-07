Émile continua desaparecido. Autoridades sem pistas sobre menino de 2 anos

Terminaram sem sucesso as buscas para encontrar o pequeno Émile, a criança de dois anos que desapareceu no sábado, quando brincava no jardim de casa dos avós. Ao longo dos dias, as buscas não deram em nada e foram suspensas as operações em larga escala. Mas sabe-se agora que Émile não estava sozinho quando desapareceu. Na mesma casa estavam outros dez membros da família.