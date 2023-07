O Governo garante que vai apresentar "muito em breve" a proposta de redução das portagens nas autoestradas do interior e na Via do Infante, no Algarve. O compromisso, assumido no ano passado, tem vindo a ser renovado este ano.

Em maio, a ministra prometeu apresentar um plano de redução de portagens "até ao verão". No entanto, não se sabe ainda qual o valor do desconto.