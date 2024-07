Empresas de Luís Bernardo terão feito mais de 3,5 milhões em contratos com autarquias e entidades públicas

A PJ está a investigar mais de sete milhões de euros em contratos públicos entre as empresas de comunicação de Luís Bernardo e João Tocha e várias autarquias e outras entidades do Estado. O suspeito Luís Bernardo, antigo assessor de Sócrates e diretor de comunicação do Benfica, foi na quinta-feira alvo de buscas no âmbito da Operação Concerto.