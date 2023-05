Encontrada com vida jovem de 17 anos desaparecida no mar do Algarve

Foi encontrada durante a tarde deste domingo a jovem de 17 anos que desapareceu no mar do Algarve no sábado, apurou a CNN Portugal.

A jovem tinha desaparecido no sábado, numa prancha de paddle, empurrada pelo vento, na praia do Coelho, em Vila Real de Santo António.

De acordo com a Polícia Marítima, a jovem que passou mais de 20 horas no mar foi localizada com vida, mas ainda são desconhecidas as circunstâncias e condições em que se encontra.

Os detalhes sobre este caso vão ser revelados este domingo, numa conferência de imprensa, na Capitania.