Encontros improváveis e tendências que duram: foi assim o Coachella

Chega ao fim na madrugada desta segunda-feira, mais ums edição de um dos maiores e mais exuberantes festivais de música do mundo: o Coachella. Nasceu há 25 anos no meio do deserto da Califórnia, nos Estados Unidos. Entre montanhas e palmeiras, há muita música de todos os géneros e modas que ditam tendências para os festivais que se seguem.