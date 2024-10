Endividamento das famílias atinge níveis alarmantes. Há quem peça créditos para fazer compras no supermercado

Os créditos ao consumo subiram 9%, se compararmos com os números do ano passado. Este tipo de empréstimo tem taxas de juro muito elevadas, por isso, acaba muitas vezes por ser o último recurso. A DECO alerta que muitas pessoas estão a recorrer a estes empréstimos para fazerem compras no supermercado. Natália Nunes, do Gabinete de Proteção financeira, deixa conselhos