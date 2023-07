Esta quarta-feira no CNN Town Hall, a ministra do Ensino Superior avança que, no próximo ano, a tutela conta ter mais cinco mil bolseiros, e que está previsto um aumento de 7% nas bolsas de estudo.

Elvira Fortunato garantiu também que os alunos, assim que saibam onde vão ficar colocados, vão também saber se têm ou não direito a uma bolsa de estudo.