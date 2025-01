Enteado de ama da família real britânica entre as vítimas do ataque em Nova Orleães

O Rei Carlos e o Príncipe William dizem-se chocados com a morte do enteado da que foi um elemento muito especial para a família real britânica, uma ama dos filhos de Carlos e Diana, que os acompanhou na infância e adolescência. O jovem é uma das 14 vítimas mortais do ataque com um veículo em Nova Orleães, no dia de Ano Novo.