Entre agradecimentos pela oportunidade dada ao interior, celebrações de 10 de junho marcadas por apupos a Galamba e aplausos a Marcelo e Costa

As cerimónias do 10 de junho ficam marcadas pelos apupos a João Galamba, que foi vaiado por populares à chegada às comemorações do Dia de Portugal. “Mentiroso” e “ganha vergonha” foram as expressões ouvidas. Poucos minutos depois, e numa receção contrária, António Costa foi aplaudido, tal como Marcelo Rebelo de Sousa. Quem marcou presença no Peso da Régua agradeceu a oportunidade dada ao interior do país.