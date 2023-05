"Entre Costa e Marcelo, há algumas manobras de tática política"

No seguimento da declaração do Presidente da República, na noite de quinta-feira, sobre o caso João Galamba, Raquel Abecasis, comentadora da CNN, sublinha que Marcelo Rebelo de Sousa "tendo justificações para dissolver o parlamento, optou por não o fazer" e frisa que o primeiro-ministro e o Presidente da República estão em manobras de "tática política".

Paulo Magalhães, editor política da CNN, acrescenta que João Galamba é "motivo de fragilidade" no Governo.