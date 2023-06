Entrevista ao bispo auxiliar de Lisboa Américo Aguiar na íntegra

Aparece como grande figura da Jornada Mundial da Juventude deste ano, que se realiza no início de agosto em Lisboa. Américo Aguiar, bispo auxiliar da capital, concedeu uma grande entrevista à CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI), onde falou da organização do evento, mas também sem fugir aos temas mais polémicos, como o abuso sexual de menores no seio da Igreja Católica.