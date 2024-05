Na Guarda, um homem de 42 anos envenenou os pais de 65 e 70 anos, que não se aperceberam do que lhes tinha acontecido. Só quando surgiram os primeiros sintomas, como hemorragias pela boca, é que os outros dois filhos do casal desconfiaram do irmão mais novo.

O casal esteve três semanas internado no hospital. O filho encontra-se preso preventivamente.