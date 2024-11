Envio de norte-coreanos para combater a Ucrânia "é um atrevimento" da Rússia, China e Coreia do Norte. "São carne para canhão"

No Global desta semana, Paulo Portas analisa o envio de soldados norte-coreanos para Kursk, no norte da Rússia, para combater com as forças ucranianas. Para o comentador, este é “o facto mais grave dos últimos meses na cena internacional”, uma vez que se trata da presença de mercenários de um país “completamente controlado pela China”.

“É um atrevimento” por parte da Rússia, Coreia do Norte e China, sublinha Paulo Portas, defendendo que, assim que for eleito um novo presidente dos EUA, o Ocidente vai ter de fazer alguma coisa.