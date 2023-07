"Era como um pássaro numa gaiola de oiro". A história de Sissi, a imperatriz rebelde, pela ilha da Madeira

Quando falamos de Sissi, muita gente se lembra logo dos filmes que popularizaram Romy Schneider, nos anos 50 do século passado. A história romântica, mas real, da imperatriz da Áustria do século XIX continua a inspirar a ficção. Como é o caso do novo romance de Diana de Cadaval, que nos fala das passagens da imperatriz rebelde pela ilha da Madeira.