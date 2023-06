"Era importante para Putin apaziguar a sociedade civil"

No Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), Sónia Sénica explica que Prigozhin "goza de uma imagem positiva, criada da maneira como foi apresentada pelo Kremlin: um herói, um patriota". Em análise ao discurso do presidente Vladimir Putin, a comentadora diz que, neste sentido, "era importante apaziguar a sociedade civil". Por outro lado, considera a atitudo do presidente russo "uma perplexidade", uma vez que este "não costuma perdoar traidores, nem opositores políticos".