Eram 3.702 no Estado Novo, agora passam a ser 3.395: como mudou o mapa das freguesias em Portugal

O mapa das freguesias é dos que mais tem mudado em Portugal ao longo do tempo. Em 1960, em pleno Estado Novo, os dados oficiais revelavam 3.702 freguesias. Durante as primeiras décadas de democracia o número aumentou e chegaram a ser mais de 4.200. Com a troika e a agregação de freguesias, o número caiu para 3.092 e agora vão passar a ser 3.395 freguesias.