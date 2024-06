Escalada à vista? Já há armas ocidentais a cair e a destruir na Rússia

A Ucrânia confirmou o seu primeiro ataque com armas ocidentais em território russo. Este desenvolvimento ocorre num momento crítico, em que o chefe das Forças Armadas da Noruega alerta que a NATO tem, no máximo, três anos para se preparar para uma possível guerra com a Rússia. As tensões estão a aumentar, sublinhando a urgência de uma resposta estratégica e coordenada da aliança ocidental.