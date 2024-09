No Global desta semana, Paulo Portas começa por analisar o conflito no Médio Oriente, numa altura de escalada das tensões entre Israel e o Hezbollah.

"O Irão está a pagar um elevadíssimo preço por participar em guerras por procuração tanto no Iémen como na Síria, no Iraque e sobretudo no sul do Líbano", afirma o comentador, referindo-se ao apoio do Irão ao Hezbollah nos últimos anos, coincidindo com a subida ao poder de Hassan Nasrallah, morto em ataques israelitas em Beirute.