Esclarecimento de Lucília Gago "sobre o parágrafo assassino que demitiu Costa é para tolinhos"

A guerra institucional entre o primeiro-ministro e o Presidente da República , as eleições internas do Partido Socialista e o conflito entre Israel e o Hamas foram os temas analisados por Miguel Sousa Tavares.

O comentador criticou o esclarecimento de Lucília Gago que justificou a redação do parágrafo que levou à demissão de António Costa com a regra de tornar pública a informação de que a investigação estava a acontecer.

O acordo de cessar-fogo temporário entre o Hamas e Israel está prestes a começar. Mediado por vários países, Miguel Sousa Tavares destacou a importância crescente do Catar, que começou a trabalhar no campo diplomático para poder libertar os reféns do grupo terrorista.

O comentador critica a postura dos líderes europeus, que se abstiveram totalmente de tentar mediar uma solução para o conflito que "acontece na nossa fronteira" e pode vir a ter "consequências gravíssimas" com o intensificar da extremismo islâmico.