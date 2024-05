Espanha exige desculpas públicas a Milei após insulto a mulher de Sánchez

André Ventura diz que não pode continuar a entrada maciça de imigrantes muçulmanos na Europa.

O líder do Chega foi um dos principais oradores na convenção da extrema-direita em Madrid. Ventura falou de si como futuro primeiro-ministro português, e atacou António Costa e Pedro Sánchez, mas as atenções viraram-se para o presidente argentino, Javier Milei, que chamou corrupta à mulher do primeiro-ministro espanhol, e acabou a criar um incidente diplomático. E o governo exige-lhe agora desculpas públicas.