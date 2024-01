Espécie protegida, mas ainda em risco. Há cerca de 300 lobos ibéricos em liberdade no norte do país

É cada vez mais difícil e raro observar exemplares do lobo ibérico. A destruição do habitat e a escassez de presas naturais têm empurrado os últimos animais para redutos, cada vez mais escassos.

São já muitas as zonas do território nacional, onde o lobo ibérico está prestes a desaparecer. Mas, apesar de ser cada vez mais difícil, ainda é possível observar estes animais selvagens em liberdade.

O repórter Miguel Fernandes foi até três dessas raras paragens.

Entrevistas:

Francisco Álvares, Biólogo CIBIO; Patrícia Gil, Bióloga CIBIO; Gonçalo Brotas, Associação de Conservação do Habitat do Lobo Ibérico; Fernando Mouta, Pastor; Sílvia Ribeiro, Bióloga Grupo Lobo; Dimas Paiva, Pastor; Almerindo Pereira, Pastor; Lemoel Silva, Biólogo "Ciência Viva"; Bruno Arrojado, Plataforma "loboiberico.pt"; Paulo Pereira, Pres. C. M. Paredes de Coura.

Créditos:

CIBIO, João Ferreira, Jorge Costa.