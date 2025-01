Espera-se centenas de deportações. Açores preparam plano de contingência perante promessas de Trump

Os Açores estão a preparar um plano de contingência para enfrentar as possíveis deportações em massa prometidas por Donald Trump. O plano prevê medidas na saúde, habitação e emprego e um reforço financeiro para a segurança social e para as instituições particulares de segurança social. Estima-se que nos EUA vivam mais de milhão e meio de açorianos e as deportações podem afetar famílias inteiras.