As listas de espera no Algarve crescem todos os dias, quer para exames, quer para consultas ou cirurgias. São vários meses que atrasam diagnósticos e tratamentos urgentes.

A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) foi conhecer o caso de Helga Jamil, de 39 anos, que, depois de sentir um nódulo no peito, aguardou mais de três meses para ser vista numa consulta da especialidade no Hospital de Faro. Foi diagnosticada com cancro da mama, precisa de uma cirurgia urgente, mas terá de esperar.