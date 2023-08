"Essa é Maria, essa é a nossa Mãe, Nossa Senhora Apressada para estar perto de nós. Que ela nos abençoe a todos" (discurso na íntegra)

Perante cerca de duzentos mil peregrinos e fiéis, a mensagem do Papa Francisco no seu regresso a Fátima foi uma de inclusão, reforçando a ideia de que a Igreja abre-se para todos, todos, todos. Depois, olhou para a Capelinha das Aparições e viu nela um exemplo para a Igreja Católica, durante uma reflexão improvisada quase na sua totalidade. No final, propôs uma nova invocação mariana em Fátima: Nossa Senhora Apressada.