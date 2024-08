Esta CA vai fechar alguns dias por semana em Alcoutim. Alternativa distante preocupa população

A população de Alcoutim e da freguesia de Martim Longo, no mesmo concelho, está preocupada com o encerramento parcial de dois dos balcões da caixa de Crédito Agrícola Mútuo. Só existem dois bancos no município. Nesta zona do interior algarvio, onde a maioria da população é envelhecida e com dificuldades de mobilidade, a alternativa fica a várias dezenas de quilómetros